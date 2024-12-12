Сан-Хосе
+13°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ: в Беларуси стали меньше завышать цены

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Субъекты хозяйствования в текущем году нарушали ценовое регулирование на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава МАРТ Алексей Богданов в эфире «Первого информационного».

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что с начала текущего года МАРТ охватил контрольными проверками более двух тысяч субъектов хозяйствования.

«Что показали проверки? Нарушают именно ценовое регулирование: и производители, и торговля. Но к уровню прошлого года количество нарушений уменьшилось на 15%».

сказал Богданов.

Он обратил внимание на то, что тяжесть таких нарушений небольшая, как правило, это технические нарушения, меньше всего недочетов в этом плане у сетевых гипермаркетов.

Что касается роста цен на товары, глава МАРТ считает, что Беларуси нужно больше производить своего, чтобы меньше зависеть от импорта.

Трансформация регулирования цен

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечали, что систему ценового регулирования в Беларуси следует изменить. По словам главы МАРТ Алексея Богданова, ведется работа над ее совершенствованием в нескольких направлениях.

В планах — представить варианты к Новому году для их обсуждения уже в 2025-м.

Министр обратил внимание, что систему хотят не ужесточить, а трансформировать, чтобы она была справедливой для всех — производителей, импортеров, торговли и потребителей.

При этом Богданов подчеркнул, что принятое в 2022 году постановление № 713 о регулировании цен доказало свою эффективность в сдерживании их роста.

экономика
торговля