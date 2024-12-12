МАРТ: в Беларуси стали меньше завышать цены

Он отметил, что с начала текущего года МАРТ охватил контрольными проверками более двух тысяч субъектов хозяйствования.
«Что показали проверки? Нарушают именно ценовое регулирование: и производители, и торговля. Но к уровню прошлого года количество нарушений уменьшилось на 15%».
Он обратил внимание на то, что тяжесть таких нарушений небольшая, как правило, это технические нарушения, меньше всего недочетов в этом плане у сетевых гипермаркетов.
Что касается роста цен на товары, глава МАРТ считает, что Беларуси нужно больше производить своего, чтобы меньше зависеть от импорта.
Трансформация регулирования цен
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечали, что систему ценового регулирования в Беларуси следует изменить. По словам главы МАРТ Алексея Богданова, ведется работа над ее совершенствованием в нескольких направлениях.
В планах — представить варианты к Новому году для их обсуждения уже в 2025-м.
Министр обратил внимание, что систему хотят не ужесточить, а трансформировать, чтобы она была справедливой для всех — производителей, импортеров, торговли и потребителей.
При этом Богданов подчеркнул, что принятое в 2022 году постановление № 713 о регулировании цен доказало свою эффективность в сдерживании их роста.