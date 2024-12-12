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Путин поручил в краткие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли

В ближайшее время по поручению президента будет доработана и утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства страны. В результате он дал несколько важных поручений, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

По его словам, министрам после совещания нужно будет приступить к разработке мер по развитию угольной отрасли страны.

«По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли», — указал Цивилев.

Он также озвучил вторую тему обсуждения. Ей стала программа социально-экономического развития Кузбасса и ее продление до 2030 года. Программу нужно разработать также в самое ближайшее время.

Причиной является то, что Кузбасс — это системообразующий регион. Он считается самым главным среди добывающих в сфере угольной промышленности России.

Ранее Путин поручил подготовить план мероприятий для повышения уровня трудоустройства участников специальной военной операции. Меры должны будут организовать правительство РФ, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти.