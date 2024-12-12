Путин поручил в краткие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства страны. В результате он дал несколько важных поручений, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
По его словам, министрам после совещания нужно будет приступить к разработке мер по развитию угольной отрасли страны.
«По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли», — указал Цивилев.
Он также озвучил вторую тему обсуждения. Ей стала программа социально-экономического развития Кузбасса и ее продление до 2030 года. Программу нужно разработать также в самое ближайшее время.
Причиной является то, что Кузбасс — это системообразующий регион. Он считается самым главным среди добывающих в сфере угольной промышленности России.
Ранее Путин поручил подготовить план мероприятий для повышения уровня трудоустройства участников специальной военной операции. Меры должны будут организовать правительство РФ, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти.