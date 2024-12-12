Бессараб: последний рабочий день этого года будет оплачен в обычном размере

В этом году россияне уйдут на новогодние праздники раньше, чем обычно. Об оплате труда в этот период времени рассказала в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Она напомнила, что последний день 2024 года придется на субботу, 28 декабря. Граждане России будут работать в классический выходной день, но зато начнут отдыхать уже с воскресенья — понедельник, 30 декабря, у них нерабочий.
«Последний рабочий день этого года — суббота, 28 декабря поэтому оплачивается в обычном размере», — указала Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) указал, что работа в праздничные дни с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час. Законодательство Российской Федерации четко регулирует этот вопрос.