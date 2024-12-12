Сан-Хосе
+18°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессараб: последний рабочий день этого года будет оплачен в обычном размере

Россияне будут работать в субботу, 28 декабря, но отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В этом году россияне уйдут на новогодние праздники раньше, чем обычно. Об оплате труда в этот период времени рассказала в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

Она напомнила, что последний день 2024 года придется на субботу, 28 декабря. Граждане России будут работать в классический выходной день, но зато начнут отдыхать уже с воскресенья — понедельник, 30 декабря, у них нерабочий.

«Последний рабочий день этого года — суббота, 28 декабря поэтому оплачивается в обычном размере», — указала Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) указал, что работа в праздничные дни с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час. Законодательство Российской Федерации четко регулирует этот вопрос.