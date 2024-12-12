Рабочим авиазавода «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре в 2025 году повысят зарплаты

Руководители Росавиации, Ростеха, ОАК и ОДК посетили производственный центр «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, где ознакомились с линией сборки самолетов SuperJet-100. На предприятии также обсуждались необходимые решения по техническому переоснащению, приобретению и вводу в эксплуатацию нового оборудования. Кроме того, решено выделить дополнительные средства на инвестиции и заработную плату, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».