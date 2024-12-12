Рабочим авиазавода «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре в 2025 году повысят зарплаты

Руководители Росавиации, Ростеха, ОАК и ОДК посетили производственный центр «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, где ознакомились с линией сборки самолетов SuperJet-100. На предприятии также обсуждались необходимые решения по техническому переоснащению, приобретению и вводу в эксплуатацию нового оборудования. Кроме того, решено выделить дополнительные средства на инвестиции и заработную плату, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Помимо технического перевооружения, важным вопросом для авиазавода является обеспечение квалифицированными кадрами, которых не хватает. Для повышения привлекательности авиастроительных специальностей комиссией решено продлить действующие жилищные программы для сотрудников и повысить среднюю заработную плату в 2025 году, на что выделят денежные средства.
После посещения производственного центра «Яковлев» и консультаций на месте были определены конкретные проблемы в производстве самолетов и позиции оборудования, которые требуют первоочередной закупки.