Конгресс США утвердил оборонный бюджет на 2025 год

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, сообщает Associated Press.
Документ предусматривает однопроцентное увеличение расходов на оборону и повышение зарплат примерно половине военнослужащих.
Законопроект был принят со значительным перевесом голосов: 281 против 140. В дальнейшем он будет рассматриваться Сенатом.
Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов не приняла законопроект о финансировании правительства США до 28 марта 2025 года. В поддержку документа высказались 202 члена нижней палаты американского Конгресса, однако 220 выступили против.