Жилфонд прошел «ПИК-комфорт»

В августе мэрия назначила шесть временных УК для 1 144 домов. МКД власти распределили по территориальному принципу. Компании могут работать в течение года и помогли с подготовкой к отопительному сезону. Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы заявило о нарушениях, так как власти создали дискриминационные условия в отношении 19 УК, которые были лишены возможности получить дома во временное управление. В городском управлении ЖКХ пояснили, что при одинаковом количестве МКД очередность «определяется в соответствии с соблюдением условий включения УК в перечень организаций». Глава Воронежа Сергей Петрин рассказывал, что по регламенту дома нужно давать компаниям, у которых до этого было меньше всего домов, а у этих шести в управлении вообще ничего не было.