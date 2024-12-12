Новый турналог пополнит казну Екатеринбурга на 84 миллиона рублей

Напомним, что новый налог будет взыматься не с гостей города, а с организаций, предлагающих им проживание: отелей, хостелов, глэмпингов и прочих субъектов размещения, входящих в отраслевой реестр. Налог планируется включать стоимость проживания наряду с НДС. Предполагается, что в нашем регионе он составит 1% от стоимости размещения, но при этом сумма не должна быть меньше 100 рублей.