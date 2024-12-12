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Новый турналог пополнит казну Екатеринбурга на 84 миллиона рублей

Новый туристический налог пополнит бюджет Екатеринбурга на 84 миллиона рублей. Такой прогноз был озвучен на совещании с представителями профильных ведомств и представителей туристической инфраструктуры, посвященном введению туристического налога в Екатеринбурге.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Провел совещание глава города Алексей Орлов.

Напомним, что новый налог будет взыматься не с гостей города, а с организаций, предлагающих им проживание: отелей, хостелов, глэмпингов и прочих субъектов размещения, входящих в отраслевой реестр. Налог планируется включать стоимость проживания наряду с НДС. Предполагается, что в нашем регионе он составит 1% от стоимости размещения, но при этом сумма не должна быть меньше 100 рублей.

Налогом не планируется облагать услуги, оказанных участникам СВО, ветеранам боевых действий, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства, Героям России и СССР, а также участникам ВОВ. Непосредственно в Екатеринбурге к льготным категориям присоединятся горожане до 18 лет.

Все средства, полученные от cбора нового налога, будут направлены на финансирование соответствующей муниципальной программы. По предварительным расчетами специалистов городской администрации, в 2025 год году налог принесет в бюджет Екатеринбурга минимум 84 миллиона рублей.

Как ранее сообщалось, 26 ноября депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили внедрение в городе туристического налога. Средства планируется направить на развитие сферы гостеприимства. С 1 января 2025 году туристический налог составит 1% (от 100 рублей). Далее ставка будет повышаться ежегодно на 1%, до 5%. Выплата налога ляжет на плечи гостиниц и отелей.

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