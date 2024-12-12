Нацбанк Казахстана заявил о мошеннических схемах

«Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального Банка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий. При этом, мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты “сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга”.