Нацбанк Казахстана заявил о мошеннических схемах

НБК предупреждает о поддельных рассылках от лица «работников Национального Банка Казахстана».
«Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального Банка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий. При этом, мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты “сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга”.
Здесь еще раз напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.
«Сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp, электронных писем, социальных сетей. В этой связи Национальный Банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам».
Банкиры обращают внимание на то, что криминальные схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников правоохранительных органов или Национального Банка Казахстана» под предлогом «процедуры страхования переводов от мошеннических действий», «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов Республики Казахстан.
Тем, кто стал жертвой подобной аферы сотрудники Нацбанка настоятельно рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.
Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.