Цены на бензин в Челябинской области продолжили рост

Серьезнее всего выросла цена на дизельное топливо — плюс 82 копейки. Теперь этот вид топлива в Челябинской области в среднем стоит 67,84 ₽ за один литр. На втором месте по повышению цен оказался самая ходовая марка бензина — АИ-92. Его литр подорожал на 33 копейки, к концу недели его средняя цена была уже равна 51,35 ₽ Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 27 копеек до 56,43 ₽ за литр, а бензин марки АИ-98 и выше подорожал за неделю на 24 копейки до 79,28 ₽.