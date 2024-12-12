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Цены на бензин в Челябинской области продолжили рост

Федеральная служба государственной статистики опубликовала свежие данные о потребительских ценах на нефтепродукты.

Ценовой срез по автомобильному топливу проводился в период с 3 по 9 декабря. За эту неделю средние цены за литр бензина на челябинских заправках выросли на 29 копеек, достигнув уровня в 56,98 ₽

Серьезнее всего выросла цена на дизельное топливо — плюс 82 копейки. Теперь этот вид топлива в Челябинской области в среднем стоит 67,84 ₽ за один литр. На втором месте по повышению цен оказался самая ходовая марка бензина — АИ-92. Его литр подорожал на 33 копейки, к концу недели его средняя цена была уже равна 51,35 ₽ Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 27 копеек до 56,43 ₽ за литр, а бензин марки АИ-98 и выше подорожал за неделю на 24 копейки до 79,28 ₽.

экономика
нефть
топливо