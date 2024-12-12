Две трети долга Хабаровского края направят на развитие региона

С 2025 года Хабаровский край, как и другие субъекты Российской Федерации, получат возможность существенно облегчить долговую нагрузку своих бюджетов. Сейчас идёт законодательная проработка сенсационного заявления президента страны Владимира Владимировича Путина, которое он сделал во время своего ежегодного послания в феврале уходящего года, о списании двух третей бюджетных кредитов регионам. Как это отразится на нашей территории, рассказал председатель региональной Законодательной думы Николай Шевцов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».