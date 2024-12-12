Две трети долга Хабаровского края направят на развитие региона

С 2025 года Хабаровский край, как и другие субъекты Российской Федерации, получат возможность существенно облегчить долговую нагрузку своих бюджетов. Сейчас идёт законодательная проработка сенсационного заявления президента страны Владимира Владимировича Путина, которое он сделал во время своего ежегодного послания в феврале уходящего года, о списании двух третей бюджетных кредитов регионам. Как это отразится на нашей территории, рассказал председатель региональной Законодательной думы Николай Шевцов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Долг Хабаровского края на декабрь этого года составляет 58,3 млрд рублей. Из них большая часть является бюджетными кредитами — 56,6 млрд рублей. Есть план по их реструктуризации. Две трети этих бюджетных кредитов мы сможем списать на инвестиционные расходы, — отметил Николай Шевцов.
Порядок списания бюджетных долгов сейчас разрабатывается на федеральном уровне. Ожидается, что регионы получат такое право, направляя средства на крупные инфраструктурные проекты, развитие социальной сферы.
Напомним, по поручению президента регионам, в том числе и Хабаровскому краю, кредиты коммерческим банкам под высокие проценты удалось заменить на бюджетные со щадящими условиями.