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В Иркутской области установили тарифы за электричество на 2025 год

Тарифы с новыми диапазонами электроэнергии вступят в силу с 1 января.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области установили тарифы на электроэнергию.

Согласно постановлению «Об установлении тарифов на 2025 год», для жителей частных домов с электроотоплением будут действовать два варианта диапазонов.

С января по апрель: первый диапазон — до 7020 кВт·ч, второй — до 10 800 кВт·ч, третий — свыше 10 800 кВт·ч;

с мая по декабрь: первый диапазон — до 3900 кВт·ч, второй — до 6000 кВт·ч, третий — свыше 6000 кВт·ч.

Для жителей частного сектора без электроотопления будет действовать один вариант норматива: первый диапазон — до 3900 кВт·ч, второй — до 6000 кВт·ч, третий — свыше 6000 кВт·ч.

В сельской местности тарифы установлены ниже, чем в городской. Для села:

в первом полугодии 2025-го: первый диапазон — 1,106 рубля за кВт·ч, второй — 1,178 рубля за кВт·ч, третий — 3,43 рубля за кВт·ч;

во втором полугодии 2025-го: первый диапазон — 1,246 рубля за кВт·ч, второй — 2,317 рубля за кВт·ч, третий — 4,55 рубля за кВт·ч.

Для города:

в первом полугодии 2025-го: первый диапазон — 1,58 рубля за кВт·ч, второй — 2,54 рубля за кВт·ч, третий — 4,9 рубля за кВт·ч;

во втором полугодии 2025-го: первый диапазон — 1,78 рубля за кВт*ч, второй — 3,31 рубля за кВт·ч, третий — 6,5 рубля за кВт·ч.

Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области за два года ликвидировали 13 сельских населенных пунктов. В 2024 году депутаты Заксобрания региона своими постановлениями упразднили деревню Белые Ключи в Черемховском и участок Варяг в Нижнеудинском районе.

ЖКХ