В Иркутской области установили тарифы за электричество на 2025 год

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области за два года ликвидировали 13 сельских населенных пунктов. В 2024 году депутаты Заксобрания региона своими постановлениями упразднили деревню Белые Ключи в Черемховском и участок Варяг в Нижнеудинском районе.