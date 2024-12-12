В Иркутской области установили тарифы за электричество на 2025 год

В Иркутской области установили тарифы на электроэнергию.
Согласно постановлению «Об установлении тарифов на 2025 год», для жителей частных домов с электроотоплением будут действовать два варианта диапазонов.
С января по апрель: первый диапазон — до 7020 кВт·ч, второй — до 10 800 кВт·ч, третий — свыше 10 800 кВт·ч;
с мая по декабрь: первый диапазон — до 3900 кВт·ч, второй — до 6000 кВт·ч, третий — свыше 6000 кВт·ч.
Для жителей частного сектора без электроотопления будет действовать один вариант норматива: первый диапазон — до 3900 кВт·ч, второй — до 6000 кВт·ч, третий — свыше 6000 кВт·ч.
В сельской местности тарифы установлены ниже, чем в городской. Для села:
в первом полугодии 2025-го: первый диапазон — 1,106 рубля за кВт·ч, второй — 1,178 рубля за кВт·ч, третий — 3,43 рубля за кВт·ч;
во втором полугодии 2025-го: первый диапазон — 1,246 рубля за кВт·ч, второй — 2,317 рубля за кВт·ч, третий — 4,55 рубля за кВт·ч.
Для города:
в первом полугодии 2025-го: первый диапазон — 1,58 рубля за кВт·ч, второй — 2,54 рубля за кВт·ч, третий — 4,9 рубля за кВт·ч;
во втором полугодии 2025-го: первый диапазон — 1,78 рубля за кВт*ч, второй — 3,31 рубля за кВт·ч, третий — 6,5 рубля за кВт·ч.
Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области за два года ликвидировали 13 сельских населенных пунктов. В 2024 году депутаты Заксобрания региона своими постановлениями упразднили деревню Белые Ключи в Черемховском и участок Варяг в Нижнеудинском районе.