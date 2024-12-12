Красноярских предпринимателей обязали привести в порядок свои павильоны

Департамент градостроительства Красноярска направил предпринимателям около 35 требований о приведении в соответствие временных сооружений. Как уточнили в мэрии, большинство из них касается площади павильонов.
В администрации вспомнили случай, когда фактические квадратные метры торговой точки и заявленные в документах отличались в 5−6 раз. Сейчас у бизнесменов есть 30 дней, чтобы привести в порядок свои павильоны.
— Если в 2017 году в городе было 5800 временных сооружений, то в 2024 году — 2800. Мы снесли все незаконные строения, не соответствующие нормативам и правилам благоустройства города, — говорит Максим Силкин, заместитель руководителя департамента градостроительства.
Также уведомления о расторжении договора на размещение временного сооружения рассылаются предпринимателям, если их объект имеет морально устаревший вид, возведен самовольно, не эксплуатируется и так далее.
Ранее мы писали, что конкурс на разработку проектно-сметной документации для реконструкции Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского объявят в декабре 2024 года.