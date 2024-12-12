Красноярских предпринимателей обязали привести в порядок свои павильоны

— Если в 2017 году в городе было 5800 временных сооружений, то в 2024 году — 2800. Мы снесли все незаконные строения, не соответствующие нормативам и правилам благоустройства города, — говорит Максим Силкин, заместитель руководителя департамента градостроительства.