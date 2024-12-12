Цифровой тенге, налоги и новые законы: к каким изменениям готовится казахстанцам в 2025 году

"Медицинское страхование должно полностью обеспечивать потребности граждан в качественном и доступном медицинском обслуживании. Однако на данный момент мы не наблюдаем того, чтобы система медицинского страхования в Казахстане выполняла эту задачу в полном объеме. Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) было внедрено с целью предоставить гражданам широкий спектр медицинских услуг, гарантировать их доступность и обеспечить равенство в получении медицинской помощи для всех категорий населения. Но, несмотря на это, многие люди продолжают сталкиваться с ограничениями в доступе к нужным медицинским услугам, а также с необходимостью дополнительного финансирования лечения за собственные средства. С введением новшеств планируется сократить госрасходы на медицину, не меняя статусы и обязательства. Как это скажется на общей картине, покажет время.