Из Екатеринбурга чаще всего летали к Черному и Средиземному морям

При этом за 10 месяцев текущего года пассажиропоток, прошедший через аэропорт, вырос в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2023 года. С начала 2024 года таможенный контроль в Кольцово прошли более 1,7 миллиона пассажиров с 17 тысячами тонн багажа. Годом ранее показатель достиг 1,1 миллиона человек с 12 тысячами тонн багажа.