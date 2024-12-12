Из Екатеринбурга чаще всего летали к Черному и Средиземному морям

В Уральском таможенном управлении назвали самые массовые рейсы, вылетавшие из аэропорта Кольцово. Статистика, предоставленная управлением, затрагивает период с января по ноябрь 2024 года.
— Самыми массовыми стали рейсы в Турцию, Египет, ОАЭ. Дополнительно открылись новые направления в Китай и Камбоджу, — сообщает пресс-служба УТУ.
При этом за 10 месяцев текущего года пассажиропоток, прошедший через аэропорт, вырос в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2023 года. С начала 2024 года таможенный контроль в Кольцово прошли более 1,7 миллиона пассажиров с 17 тысячами тонн багажа. Годом ранее показатель достиг 1,1 миллиона человек с 12 тысячами тонн багажа.
Вместе с этим растет и количество нарушений — так, на международных рейсах пассажиры чаще всего забывали декларировать багаж (381 административное правонарушение, нарушали запреты и ограничения на перемещение товаров (362 административных правонарушения), не декларировали наличные (354 административных правонарушения).
— Мы готовы ответить на все вопросы, помочь выбрать правильный коридор и заполнить декларацию. Таможенные правила размещены на стендах у входа в зону таможенного контроля. А инспектор всегда разъяснит, какие товары необходимо задекларировать, — заверил начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.