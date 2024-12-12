Результаты лососевой путины в Хабаровском крае стали лучшими за восемь лет

— Рекордным у нас выдался 2016 год, когда поймали 80 тысяч тонн. Из них около 60 тысяч пришлось на Амур. В нынешнем сезоне на реке после долгого спада наблюдалось значительное увеличение заходов осенней и летней кеты. В целом прогнозы на увеличение их нерестовой численности подтвердились. Положительное влияние оказали принимавшиеся в течение ряда лет ограничения по орудиям лова и районам разрешенного промысла, а также порядок проходных дней. Кроме того, в процессе этой путины мы соблюдали приоритет сохранения запасов перед промышленным выловом. В связи с тем, что горбуша по разным причинам восстанавливается медленнее, чем мы ожидали, в следующем году планируем возобновить ограничения на ее промысел в Amure и Амурском лимане, — говорит руководитель ХабаровскНИРО Денис Коцюк.