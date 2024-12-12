Результаты лососевой путины в Хабаровском крае стали лучшими за восемь лет

Зато в Хабаровском крае «четная» горбуша, как правило, многочисленнее «нечетной». Краевой улов лососевых составил около 40,5 тысячи тонн, что явилось самым большим показателем за последние восемь лет.
— Рекордным у нас выдался 2016 год, когда поймали 80 тысяч тонн. Из них около 60 тысяч пришлось на Амур. В нынешнем сезоне на реке после долгого спада наблюдалось значительное увеличение заходов осенней и летней кеты. В целом прогнозы на увеличение их нерестовой численности подтвердились. Положительное влияние оказали принимавшиеся в течение ряда лет ограничения по орудиям лова и районам разрешенного промысла, а также порядок проходных дней. Кроме того, в процессе этой путины мы соблюдали приоритет сохранения запасов перед промышленным выловом. В связи с тем, что горбуша по разным причинам восстанавливается медленнее, чем мы ожидали, в следующем году планируем возобновить ограничения на ее промысел в Amure и Амурском лимане, — говорит руководитель ХабаровскНИРО Денис Коцюк.
Массовое возвращение горбуши впервые за несколько малорыбных лет отмечается в подзоне Приморье (Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края). По словам ученых, значительному увеличению кетового стада здесь, увы, не способствует природа, зато искусственное разведение дает обнадеживающие результаты. Похожая ситуация сложилась на реке Иска в Сахалинском заливе, где в эту путину много горбуши и мало кеты, поэтому, считает Денис Коцюк, формирование там рыбного участка для пастбищного рыбоводства было оправданным.
Сам ХабаровскНИРО переживает настоящую технологическую революцию, связанную с внедрением беспилотников самолетного типа и цифрового сервера с искусственным интеллектом для обработки получаемой от БПЛА информации. Это позволит многократно увеличить площадь научного мониторинга и получать более точные данные для прогнозирования запасов.
Независимый эксперт, кандидат биологических наук Сергей Золотухин, вернувшийся после поездки по амурским притокам, подтверждает, что кеты стало значительно больше, чем в предыдущие годы. Осенняя появилась даже в верховьях Хора. Этот феномен он объясняет пятилетними ограничениями на орудия лова, в первую очередь на заездки. При ослаблении этих мер, по мнению ученого, лососевые запасы снова сойдут на нет.
— Для наращивания запасов следует обеспечить пропуск лососей на все амурские нерестилища, которые нуждаются в надежной защите, выставлять заездки в низовьях только при больших запасах лососей, всесторонне изучать природные факторы, влияющие на возврат и воспроизводство рыбы, и не спешить с отменой запрета на вылов летней кеты, — подчеркивает Сергей Золотухин.
Рыбаки в верховьях Амура сетовали на то, что для заездков в устье проходной день всего раз в неделю, при этом никто реально не контролирует соблюдение их пропускного режима, а промышленники в низовьях возмущены размахом браконьерства на нерестилищах выше на самом Амуре и его нерестовых притоках. Обе стороны, видимо, по-своему правы, так что впереди у контрольно-надзорных органов непаханое поле работы с опорой на законопослушных любителей, КМНС и промышленников.
Хорошо зарекомендовали себя ассоциация рыбопромышленников АРУК во главе с Василием Олейником и подотчетный ей фонд «Амур», которые помогают правоохранителям защищать водные биоресурсы на территории от Сахалинского залива до реки Гур. Благодаря этому местное население имеет возможность заниматься традиционным любительским ловом. Если не превращать его в теневой бизнес, лососей хватит всем.
— Пора понять, что при варварском отношении к нерестилищам, где зарождаются лососевые, рыбное изобилие невозможно, — подчеркивает Василий Олейник.
Вместе с тем в некоторых поселениях браконьерство настолько укоренилось, что желающих легально поработать в путину за весьма приличную плату раз-два и обчелся. При этом так называемые аханщики добывают не лосося, а запретного осетра.
Инфографика «РГ» / Рафаэль Зарипов.
— За последние 15 лет государство восстановило на Амуре популяцию осетровых, и уследить за всеми браконьерами сложно. Периодически обсуждается вариант допуска добычи этого вида рыб без ущерба для стада и с особыми обязательствами для промысловиков. Например, в Якутии при жестком контроле разрешена добыча сибирского осетра на Лене годовым объемом от 20 до 40 тонн. И никакой катастрофы. В Китае осетровых не ловят, а выращивают на продажу. Можно и так, с активным развитием аквакультуры. Проблема, безусловно, назрела, и она требует всестороннего обсуждения. Конечно, окончательное решение — в ведении первых лиц государства, учитывая особый статус осетровых в Конвенции СИТЕС под эгидой ООН, — заключает Денис Коцюк.