Доллар изрядно подрос в Казахстане за прошедшие сутки

Вместе с тем, аналитики не исключают, что рост доллара по отношению к тенге в ближайшее время стабилизируется. На это указывает завершение кампании по уплате налогов (в частности, налога на добычу полезных ископаемых — НДПИ) предприятиями-крупными экспортерами. Обычно именно они в декабре реализуют часть валютной выручки, чтобы расплатиться с бюджетом в тенге.