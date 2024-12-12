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Доллар изрядно подрос в Казахстане за прошедшие сутки

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Курс доллара вырос на 9 тенге, свидетельствуют итоги дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Источник: Sputnik.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,93 тенге, увеличившись сразу на 8,43 тенге.

В целом по Казахстану наблюдается следующий курс торговли валютой в обменных пунктах:

в Астане: покупка — 513−516,5 тенге, продажа — 522−523 тенге;

в Алматы: покупка — 513−518,1 тенге, продажа — 522−523 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка — 505−518 тенге, продажа — 518−524 тенге;

в Астане: покупка — 515 тенге, продажа — 522 тенге.

Вместе с тем, аналитики не исключают, что рост доллара по отношению к тенге в ближайшее время стабилизируется. На это указывает завершение кампании по уплате налогов (в частности, налога на добычу полезных ископаемых — НДПИ) предприятиями-крупными экспортерами. Обычно именно они в декабре реализуют часть валютной выручки, чтобы расплатиться с бюджетом в тенге.

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