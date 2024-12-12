Возврат активов: Более 1,2 млрд тенге пойдут на строительство новой школы в Ұлытау

Ранее Правительство приняло решения о финансировании ряда социально значимых проектов. В их числе строительство спортивного комплекса в селе Зеренда (Акмолинская область), музыкальной школы в селе Темирлан (Туркестанская область), спортивного центра для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специализированного детского сада для особенных детей в Актобе, школы в селе Жамансор (Атырауская область), завершение строительства многопрофильной больницы в Риддере, а также комплекса «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж» в Шымкенте.