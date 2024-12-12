420 тонн урожая собрали аграрии Новосибирской области за сезон

В Новосибирской области за прошедший сезон было собрано 420 тысяч тонн урожая. Всего аграриям удалось вырастить 2 млн 560 тысяч тонн зерновых культур. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор области Андрей Травников.
Он отметил, что часть урожая оказалась повреждена массовыми ливнями. Часть посевной площади оказалась пригодна только для корма скота.
Добавим, что из-за ситуации с проливными дождями в регионе вводился режим ЧС для аграриев.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области резко ухудшилось качество зерна. Часть урожая погибла.