Порты Приморья отдуваются за всю Россию

Суммарный грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-ноябре 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2%. В плюсе идут порты Приморья: Владивосток, Находка и Восточный. А вот хабаровский порт Ванино из-за сокращения поставок угля работает в серьезный минус к прошлому году, сообщает ИА PrimaMedia.