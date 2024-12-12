Порты Приморья отдуваются за всю Россию

Суммарный грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-ноябре 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2%. В плюсе идут порты Приморья: Владивосток, Находка и Восточный. А вот хабаровский порт Ванино из-за сокращения поставок угля работает в серьезный минус к прошлому году, сообщает ИА PrimaMedia.
Cуммарный грузооборот морских портов России по итогам 11 месяцев 2024 года составил 815,1 млн тонн, следует из статистики, собранной Ассоциацией морских торговых портов (АСОП, 18+). Это на 2% меньше прошлогодних показателей.
На Дальнем Востоке объём перевалки сухих грузов составил 141,9 млн тонн (сокращение на 2,1%), наливных — 74,3 млн тонн (рост на 0,7%).
С большим плюсом к прошлому году работает порт Владивосток (основные стивидоры — «Владивостокский морской торговый порт» и «Владивостокский морской рыбный порт»), суммарный грузооборот которого составил 34,2 млн тонн (рост на 11%). Стивидоры порта Находка добавили 3,8%, до 26,2 млн тонн. Порт Восточный увеличил прошлогодний показатель лишь на 0,7%, зато у него самые большие объемы — 79,8 млн тонн.
Из Приморья возобновляется маршрут пассажирского поезда в Суйфэньхэ.
Популярное направление было закрыто на четыре года.
Отметим, что АО «Находкинский морской торговый порт» (стивидорная компания в порту Находка) прекратило перевалку глинозема на одном из терминалов. «По результатам взаимодействия с жителями мыса Астафьева было принято решение прекратить перевалку глинозёма на мысе Астафьева», — сообщила компания, не уточнив, будет ли проводиться перевалка на других мощностях.
В состав порта входят два производственных терминала: угольный терминал N1 (основной терминал) и грузовой универсальный терминал N2 (терминал на мысе Астафьева). На сайте стивидора говорится, что преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат.
Глинозем наименования Al2O3 — это основное исходное вещество, используемое в производстве чистого алюминия. От продолжительного контакта с пылью глинозема возможны хронические поражения дыхательных путей, приводящие к изменениям в легких (пневмокониоз, фиброз и пр.).