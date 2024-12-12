Апелляция обязала ФАС России восстановить права «ОДК — Пермские моторы»

Предписание ФАС структура ОДК пыталась обжаловать в Арбитражном суде Москвы, который в удовлетворении требований отказал. Апелляция отменила этот судебный акт и вынесла постановление, в котором обязала антимонопольный орган устранить нарушение прав предприятия. Как указано в документе, требование заказчика не препятствует участию в конкурсе, поскольку предъявляется ко всем участникам закупки. Напротив, оно направлено на выбор поставщика, который наиболее соответствует требованиям «ОДК — Пермские моторы». Кроме того, суд установил, что соответствие указанному требованию ООО «Швабе» надлежащим образом не подтвердило. При этом на момент подачи заявок на конкурс общество никаких претензий не выдвигало.