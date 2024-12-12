Глава МАРТ заявил, что в Беларуси стали меньше завышать цены

По его словам, тяжесть подобных нарушений небольшая. Это, как правила, технические нарушения. Богданов обратил внимание на то, что меньше всего недочетов у сетевых гипермаркетов. Также он высказал мнение по росту цен на товары, заявив, что Беларуси следует больше производить своего, чтобы меньше зависеть от импорта.