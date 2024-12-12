Глава МАРТ заявил, что в Беларуси стали меньше завышать цены. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, передает Sputnik.by.
Он отметил, что с начала 2024 года ведомство охватило контрольными проверками более 2000 субъектов хозяйствования. Богданов уточнил, что указанные проверки показали, что именно ценовое регулирование нарушают и производители, и торговля.
— Но к уровню прошлого года количество нарушений уменьшилось на 15%, — подчеркнул глава МАРТ.
По его словам, тяжесть подобных нарушений небольшая. Это, как правила, технические нарушения. Богданов обратил внимание на то, что меньше всего недочетов у сетевых гипермаркетов. Также он высказал мнение по росту цен на товары, заявив, что Беларуси следует больше производить своего, чтобы меньше зависеть от импорта.
Тем временем красная лососевая икра стоит в Беларуси от 29 рублей за банку.
Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в декабре 2024: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
А еще перечень существенно важных товаров для внутреннего рынка перечислил МАРТ Беларуси: «Бумага, картон, подгузники, прокладки».