Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области построили более 20 км тротуаров вдоль трасс

В Самарской области в ходе ремонта региональных дорог сделали тротуары и освещение.

Источник: правительство Самарской области

В 2024 году в Самарской области построили более 20 км тротуаров вдоль региональных трасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В черте населенных пунктов появились новые тротуары и опоры освещения. Их сделали в ходе капитального ремонта шести участков дорог регионального значения, которые проходят через восемь населенных пунктов», — рассказали в пресс-службе.

Обновлением затронуло села Новый Буян, Украинку, Калиновку, Киндяково, Жигули и Новое Фейзуллово, поселки Луначарский и Прогресс. Общая протяженность построенных тротуаров достигла 24,1 км, линий наружного освещения — 23,6 км.

Теперь местным жителям удобно добираться до магазинов, школ и работы. Самые протяженные тротуары расположились в поселке Жигули в рамках капремонта дороги «Урал» — Жигули — Пионерлагерь.

ЖКХ