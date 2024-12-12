В Самарской области построили более 20 км тротуаров вдоль трасс

В 2024 году в Самарской области построили более 20 км тротуаров вдоль региональных трасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном правительстве.
«В черте населенных пунктов появились новые тротуары и опоры освещения. Их сделали в ходе капитального ремонта шести участков дорог регионального значения, которые проходят через восемь населенных пунктов», — рассказали в пресс-службе.
Обновлением затронуло села Новый Буян, Украинку, Калиновку, Киндяково, Жигули и Новое Фейзуллово, поселки Луначарский и Прогресс. Общая протяженность построенных тротуаров достигла 24,1 км, линий наружного освещения — 23,6 км.
Теперь местным жителям удобно добираться до магазинов, школ и работы. Самые протяженные тротуары расположились в поселке Жигули в рамках капремонта дороги «Урал» — Жигули — Пионерлагерь.