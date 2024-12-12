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Губернатор Новосибирской области рассказал, как сдержать цены на масло

Цена за килограмм превышает 1200 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию вокруг резкого подорожания сливочного масла. Он рассказал, как регион борется со стремительным ростом цен.

— Традиционные инструменты: совместное реагирование УФАС, Минпромторга, прокуратуры и иных ведомств на рост цен у предприятий и торговых объектов. В этом году мы вышли на подписание соглашений с производителями. Это наш внутрирегиональный инструмент. Отмечу, что у нас достаточно много производителей масла и за счёт сдерживания отпускных цен на продукцию этих поставщиков в магазинах Новосибирска мы можем сдерживать цены. Поручил распространить эту практику на производителей яйца и, может быть, других товаров, — заявил он во время прямого эфира.

Напомним, сейчас стоимость сливочного масла, по данным Росстата, составляет в среднем от 1200 рублей за килограмм. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении — на 34,1%.

При этом эксперты отмечают, что рост цен на молочную продукцию со следующего года составит не менее 10%.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что производители объяснили резкое подорожание масла повышенным спросом новосибирцев. В прошлом году спрос был рекордным.