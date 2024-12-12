Губернатор Новосибирской области рассказал, как сдержать цены на масло

— Традиционные инструменты: совместное реагирование УФАС, Минпромторга, прокуратуры и иных ведомств на рост цен у предприятий и торговых объектов. В этом году мы вышли на подписание соглашений с производителями. Это наш внутрирегиональный инструмент. Отмечу, что у нас достаточно много производителей масла и за счёт сдерживания отпускных цен на продукцию этих поставщиков в магазинах Новосибирска мы можем сдерживать цены. Поручил распространить эту практику на производителей яйца и, может быть, других товаров, — заявил он во время прямого эфира.