Губернатор Новосибирской области рассказал, как сдержать цены на масло

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию вокруг резкого подорожания сливочного масла. Он рассказал, как регион борется со стремительным ростом цен.
— Традиционные инструменты: совместное реагирование УФАС, Минпромторга, прокуратуры и иных ведомств на рост цен у предприятий и торговых объектов. В этом году мы вышли на подписание соглашений с производителями. Это наш внутрирегиональный инструмент. Отмечу, что у нас достаточно много производителей масла и за счёт сдерживания отпускных цен на продукцию этих поставщиков в магазинах Новосибирска мы можем сдерживать цены. Поручил распространить эту практику на производителей яйца и, может быть, других товаров, — заявил он во время прямого эфира.
Напомним, сейчас стоимость сливочного масла, по данным Росстата, составляет в среднем от 1200 рублей за килограмм. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении — на 34,1%.
При этом эксперты отмечают, что рост цен на молочную продукцию со следующего года составит не менее 10%.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что производители объяснили резкое подорожание масла повышенным спросом новосибирцев. В прошлом году спрос был рекордным.