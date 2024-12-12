Тепла нет, но вы платите: перерасчёта коммунальной после аварии требуют владивостокцы

Жители сигнализируют, что в многоквартирном доме аварийная бригада отключила подачу теплоносителя 11 декабря около 09:00, потому что лопнула труба. К 21:00 дом оставался без отопления и горячей воды, помещения сильно промёрзли. Управляющая компания отказывается составлять акт об аварии и прекращении подачи коммунальных ресурсов, который нужен ресурсоснабжающей организации АО «ДГК», чтобы составить перерасчёт оплаты этих коммунальных услуг.
Но так как акта нет, жильцам придётся платить за отопление, которого в доме нет.
Жильцы отмечают, что в этот отопительный сезон теплоснабжение дома уже приостанавливали на четверо суток, но тогда было менее холодно, и отключение жильцы благополучно пережили. Сегодня во Владивостоке ночью похолодало до −9…-11 °С, из-за ветра ощущаемая температура ниже. Похолодание будет постепенно усиливаться. Если первая декада декабря в Приморье была теплее по сравнению с климатической нормой, и 11 декабря температура тоже оказалась на 2 — 7 градусов выше средних значений на эту дату, то с сегодняшнего дня температурный фон по региону возвращается в рамки нормы.
В МЦУ Владивостока ответили, что порыв трубы на Сахалинской, 59 уже устранён, теплоснабжение к 11 часам 12 декабря восстановлено. Но нежелание управляющей компании составлять акт об аварии в городской администрации не прокомментировали.