Тепла нет, но вы платите: перерасчёта коммунальной после аварии требуют владивостокцы

Жильцы отмечают, что в этот отопительный сезон теплоснабжение дома уже приостанавливали на четверо суток, но тогда было менее холодно, и отключение жильцы благополучно пережили. Сегодня во Владивостоке ночью похолодало до −9…-11 °С, из-за ветра ощущаемая температура ниже. Похолодание будет постепенно усиливаться. Если первая декада декабря в Приморье была теплее по сравнению с климатической нормой, и 11 декабря температура тоже оказалась на 2 — 7 градусов выше средних значений на эту дату, то с сегодняшнего дня температурный фон по региону возвращается в рамки нормы.