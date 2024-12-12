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Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий в стройкомпаниях и железнодорожном строительстве. Такую цифру озвучили на совещании правительства российского региона по вопросам миграции и организованного набора граждан РУз на работу, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

«На встрече рассмотрена информация о строительных объектах в регионе. В 28 строительных компаниях и железнодорожном строительстве имеется 1 273 вакансии. В связи с востребованностью рабочей силы из Узбекистана власти Приморского края отметили готовность создания всех необходимых условий для привлекаемых работников».

говорится в сообщении.

В свою очередь представители Генконсульства Узбекистана рассказали о работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, организации упорядоченной трудовой миграции, взаимодействии с работодателями, а также создании центров профобучения для выезжающих.

В ходе визита в Узбекистан губернатора Приморского края Олега Кожемяко в ноябре этого года достигнуты договоренности о привлечении работников и компаний из Узбекистана на объекты, строительство которых запланировано на 2025 — 2029 годы.

На полях совещания дипломаты и вице-губернатор Дмитрий Мариза обсудили реализацию достигнутых договоренностей, а также налаживание эффективного сотрудничества между регионами Узбекистана и Приморским краем.

экономика
занятость
строительство