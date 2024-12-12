В «БКС Мир инвестиций» рассказали, чего ждать от 2025 года

— Яркий пример — фонды денежного рынка. Это тихая гавань во времена высокой волатильности рынка. Только лишь за два первых осенних месяца этого года розничные инвесторы вложили в такие ПИФы более 208 млрд рублей, что сопоставимо с результатом за весь 2023 год. Это абсолютный рекорд за все время существования индустрии коллективных инвестиций. В ноябре в эти инструменты было инвестировано еще 116 млрд рублей. Если говорить о фонде денежного рынка БКС, то cстоимость его чистых активов удваивалась как в октябре, так и в ноябре. Месяц назад мы отменили брокерскую комиссию при покупке этого ПИФа.