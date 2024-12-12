Глава Башкирии поставил задачу производить конкурентоспособную промпродукцию

Завершается строительство радиоэлектронного технопарка «РВ-1», первой очереди технопарка «Зубово». Глава региона считает, что новые площадки уже в ближайшие годы станут центрами роста уникальных технологических компетенций.
«Продолжаем формировать промышленные кластеры. Их уже 18. Они объединяют более 200 предприятий. При этом важно не ждать, когда предоставят финансовые меры поддержки кластеров. Необходимо, максимально используя возможности отраслевой кооперации, начать производить качественную конкурентоспособную продукцию», — сказал Радий Хабиров сегодня во время оглашения Послания Госсобранию Башкирии.
В республике уже есть такие успешные примеры. В рамках станкостроительного кластера компании «ЕСМ» и «Станкомонтаж» начали совместно производить узлы и комплектующие технологического оборудования для авиационной промышленности. Предприятия «Хонмастер» и «Технопром» организовали производство комплектующих к хонинговальным станкам.
Легендарное предприятие «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» в следующем году отметит 100-летие. Юбилейные мероприятия будут проходить на федеральном уровне, Указ об этом подписан Президентом России. Радий Хабиров отметил, что уфимские моторы — гордость республики и нужно достойно отметить юбилей флагмана нашего машиностроения.