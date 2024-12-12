Глава Башкирии поставил задачу производить конкурентоспособную промпродукцию

«Продолжаем формировать промышленные кластеры. Их уже 18. Они объединяют более 200 предприятий. При этом важно не ждать, когда предоставят финансовые меры поддержки кластеров. Необходимо, максимально используя возможности отраслевой кооперации, начать производить качественную конкурентоспособную продукцию», — сказал Радий Хабиров сегодня во время оглашения Послания Госсобранию Башкирии.