Больше половины жителей Самарской области сменили работу в 2024 году

Чаще всех меняли работу в 2024 году представители сферы гостиницы, ресторанов и общепита (59%). На втором месте — респонденты из области искусства, развлечений и массмедиа (53%), а завершают тройку специалисты маркетинга, рекламы и PR (50%). Самыми стабильными оказались работники сферы безопасности — только 29% из них решились на смену работодателя за неполные 12 месяцев этого года, а также юристы (31%) и специалисты закупок (35%).