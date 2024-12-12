Правительство Башкирии проработает вопрос докапитализации ФРП до 1 млрд рублей

В последние годы Башкортостан закрепил за собой статус одного из ведущих индустриальных регионов России, констатировал Хабиров. В рейтинге эффективности промышленной политики республика вновь признана лучшей в стране.
«С начала этого года промышленное производство выросло на 4,3%. Обрабатывающие отрасли ещё больше — на 7,4%. И это при том, что год для многих предприятий был сложным. Приходится работать в условиях санкций, инфляции, высокой ключевой ставки. Могу сказать твёрдо — республика продолжит поддержку промышленности», — подчеркнул Глава Башкортостана.
Как ранее сообщал Башинформ, новый резидент особой экономической зоны «Алга» — компания «Комбинат строительных материалов. Уфа» вложит 2 млрд рублей в создание производства газобетонных блоков. На заводе будет создано 123 новых рабочих места.