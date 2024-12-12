Правительство Башкирии проработает вопрос докапитализации ФРП до 1 млрд рублей

«С начала этого года промышленное производство выросло на 4,3%. Обрабатывающие отрасли ещё больше — на 7,4%. И это при том, что год для многих предприятий был сложным. Приходится работать в условиях санкций, инфляции, высокой ключевой ставки. Могу сказать твёрдо — республика продолжит поддержку промышленности», — подчеркнул Глава Башкортостана.