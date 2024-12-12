Автомойка, УК или ВПЭС: владивостокцы и мэрия спорят, кто оставил дом без горячей воды

В МЦУ Владивостока пояснили, что двухэтажный дом № 19б по улице Гульбиновича был исключен Государственной жилищной инспекцией Приморского края из реестра лицензии, поэтому управление домом осуществляется МУП «Центральным» в рамках аварийного обслуживания. Дом строился по проекту без горячего водоснабжения, точка подключения располагалась рядом со стоящим автомоечным комплексом, но его собственником принято решение об отключении многоквартирного дома от услуги. Нарушений не выявлено, собственник принял решение на законных основаниях. Для восстановления подачи горячего водоснабжения собственникам квартир необходимо на общем собрании принять решение о разработке проектной документации по подключению к городским сетям, протокол собрания передать в управляющую компанию. После получения проектной документации собственники могут самостоятельно обратиться в подрядную организацию для проведения работ по подключению к сетям.