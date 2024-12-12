Автомойка, УК или ВПЭС: владивостокцы и мэрия спорят, кто оставил дом без горячей воды

По словам активистов, администрация после повторной жалобы на длительное отсутствие горячей воды подавала запрос в УК МУП «Центральный», где заявку якобы приняли и пообещали «в течение недели» устранить проблему, но коммунальный ресурс так и не появился.
В МЦУ Владивостока пояснили, что двухэтажный дом № 19б по улице Гульбиновича был исключен Государственной жилищной инспекцией Приморского края из реестра лицензии, поэтому управление домом осуществляется МУП «Центральным» в рамках аварийного обслуживания. Дом строился по проекту без горячего водоснабжения, точка подключения располагалась рядом со стоящим автомоечным комплексом, но его собственником принято решение об отключении многоквартирного дома от услуги. Нарушений не выявлено, собственник принял решение на законных основаниях. Для восстановления подачи горячего водоснабжения собственникам квартир необходимо на общем собрании принять решение о разработке проектной документации по подключению к городским сетям, протокол собрания передать в управляющую компанию. После получения проектной документации собственники могут самостоятельно обратиться в подрядную организацию для проведения работ по подключению к сетям.
Жильцы дома возражают: по их словам, дом подключён к централизованной системе горячего водоснабжения ещё в 1980 году, теплотрасса проходит прямо по домовому теплоузлу, куда стекает кипяток при каждом порыве. Из-за парения разрушается западная стена дома, автомойки же рядом нет. Кроме того, УК МУП «Центральный» не сообщал жильцам об исключении их дома из реестра. Теперь жильцы собираются подавать коллективное обращение в прокуратуру.
Жители проблемного дома утверждают, что вода перестала поступать в квартиры после очередной аварии: разрушилась бетонная плита на тепловом узле и пострадала стена дома. ВПЭС заменили плиту, но в теплоузел попали обломки старой плиты и ветки деревьев, которые никто не убрал, и это могло привести к перебоям с горячей водой, считают жильцы. В теплотрассе кипяток есть, но в дом не идёт, труба ГВС, вероятно, повреждена. По мнению жителей дома, сантехники должны проверить порядка трёх метров коммуникаций и точку подключения, которые находятся неглубоко, масштабных работ не потребуется.
Однако от МЦУ Владивостока снова поступил ответ, что дом находился на коммуникациях автомойки, и владелец предприятия решил отключить жильцам подачу воды на законных основаниях. Такие ответы поступили 11 и 12 декабря.