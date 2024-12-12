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В Башкирии за два года в развитие туризма вложили 4 млрд рублей

В Башкирии за последние два года на развитие инфраструктуры туризма направили около 4 млрд рублей. Цифру в своем Послании Государственному собранию — Курултаю озвучил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

Больше половины этой суммы в развитие вложили инвесторы. В республике поддержали 88 инвестпроектов на создание модульных гостиниц в 32 муниципалитетах.

В этом году в регионе появились новые локации: этнокомплекс у геопарка «Торатау», историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», визит-центр будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Их уже посетили порядка 500 тысяч человек.

Радий Хабиров поручил министерству предпринимательства и туризма республики приступить в следующем году к реализации проекта Геологического музея, обустройству смотровых террас на разрезе «Мечетлино» в геопарке «Янган-Тау», благоустройству и строительству визит-центра на локации «Таш асты» в геопарке «Торатау».

экономика
туризм и отдых