В Башкирии за два года в развитие туризма вложили 4 млрд рублей

Больше половины этой суммы в развитие вложили инвесторы. В республике поддержали 88 инвестпроектов на создание модульных гостиниц в 32 муниципалитетах.
В этом году в регионе появились новые локации: этнокомплекс у геопарка «Торатау», историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», визит-центр будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Их уже посетили порядка 500 тысяч человек.
Радий Хабиров поручил министерству предпринимательства и туризма республики приступить в следующем году к реализации проекта Геологического музея, обустройству смотровых террас на разрезе «Мечетлино» в геопарке «Янган-Тау», благоустройству и строительству визит-центра на локации «Таш асты» в геопарке «Торатау».