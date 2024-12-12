До 85% увеличены субсидии на воду для аграриев, применяющих водосбережение

«Эта мера направлена на стимулирование аграриев к более активному внедрению водосберегающих технологий. Внедрение современных систем полива позволит экономить около 20−30% воды и поспособствует увеличению посевных площадей страны до 1,3 млн га в 2030 году», — сообщил директор департамента развития водосберегающих технологий Берикбол Мандибаев.
Напомним, министерство водных ресурсов и ирригации разработало Дорожную карту по водосбережению на 2024−2026 годы. Документ предусматривает меры по совершенствованию водного законодательства, цифровизации водной отрасли, внедрению современных систем учета воды и водосберегающих технологий.
Также в этом году с 50% до 80% было увеличено субсидирование затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем.
Конкретные поручения по внедрению водосберегающих технологий даны областным акиматам. Утверждены и подготовлены мастер-планы до 2030 года по внедрению таких систем на посевных площадях.