Рынок труда в ноябре столкнулся с падением спроса

Почти половина всех резюме размещена молодежью в возрасте от 16 до 34 лет (43,9 тыс.), среди них наиболее активными являются группы от 16 до 24 лет и от 29 до 34 лет, на которые приходится по 18% резюме от общего числа размещенных на ЭБТ. Каждый четвертый (23 тыс.), искавший работу — соискатель среднего возраста (от 35 до 44 лет), а на соискателей предпенсионного возраста пришлось 9% (8,7 тыс.) всех резюме.