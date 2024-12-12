Рынок труда в ноябре столкнулся с падением спроса

В ноябре 2024 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было опубликовано 96,9 тыс. вакансий и 91,7 тыс. резюме, то есть активность как работодателей, так и соискателей продолжила динамику спада. По сравнению с октябрем количество вакансий уменьшилось на 22% (на 26,7 тыс.), а число резюме сократилось на 14% (на 14,3 тыс.).
Резкое снижение спроса связано главным образом с уменьшением потребности в работниках отопительной сферы. Наиболее заметное сокращение произошло среди операторов котельных — с 7 тыс. вакансий в октябре до 500 в ноябре, машинистов котельных — с 2,3 тыс. до 408, а также истопников — с 6,3 тыс. до 805 вакансий.
В разрезе регионов в ноябре больше всего вакансий было размещено работодателями г. Астана (8 тыс.), Павлодарской (6,4 тыс.) и Алматинской (5,8 тыс.) областей. Наибольшее сокращение числа вакансий наблюдалось в Западно-Казахстанской (-52%, или −4,8 тыс.), Кызылординской (-49%, или −2,5 тыс.) и Мангистауской (-42%, или −1,5 тыс.) областях. Среди густонаселенных регионов снижение также заметно в Туркестанской области (-34%, или −3,2 тыс.) и г. Алматы (-32%, или −3 тыс.).
Как и в предыдущем месяце, на ЭБТ в ноябре каждая пятая вакансия была размещена индивидуальными предприятиями (19,8 тыс.), остальные (77,1 тыс.) — юридическими лицами.
Почти половина всех резюме размещена молодежью в возрасте от 16 до 34 лет (43,9 тыс.), среди них наиболее активными являются группы от 16 до 24 лет и от 29 до 34 лет, на которые приходится по 18% резюме от общего числа размещенных на ЭБТ. Каждый четвертый (23 тыс.), искавший работу — соискатель среднего возраста (от 35 до 44 лет), а на соискателей предпенсионного возраста пришлось 9% (8,7 тыс.) всех резюме.
Самую высокую заработную плату работодатели предлагали главным строителям (в среднем от 726 тыс. тенге), начальникам служб в добывающей промышленности (около 649 тыс. тенге) и мельникам (примерно 580 тыс. тенге). Среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате были у кандидатов на должность руководителя проектов по разработке (в среднем от 1,3 млн тенге), начальника службы аналитики (около 1,2 млн тенге) и пилота (примерно 1,1 млн тенге).
Таким образом, в ноябре на ЭБТ продолжился нисходящий тренд в активности поиска и найма. Основной вклад в снижение внесли операторы отопительных систем, что связано с тем, что данные предприятия в октябре уже укомплектовали штат необходимыми кадрами. В то же время сохранился высокий спрос на специалистов, имеющих профессии, неподверженные сезонным колебаниям на рынке труда.