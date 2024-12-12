В Волгограде дорогу на улице Латошинской расширят до 4 полос

Сейчас на улице Латошинской готовятся к предварительным работам: переустройству сетей электроснабжения, поливочного водопровода и попадающих в сетей связи и сетей газораспределения высокого давления. Также объект должны очистить от зеленых насаждений, после этого начнутся дорожно-строительные работы.
На обновление улицы Латошинской выделят 81,4 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Расширение северного въезда в Волгоград на саратовском направлении расширят к 1 мая 2025 года. К этому времени по улице Латошинской не только обновят дорожное покрытие, но и расширят с двух до четырех полос движения.
Напомним, создание новых и обновление имеющихся объектов дорожно-транспортной инфраструктуры — приоритетное направление деятельности региональных властей. Реконструкция улицы в Тракторозаводском районе позволит соединить в единый комплекс северный выезд из Волгограда с федеральной трассой Р-228 и дорогой в Волжский.