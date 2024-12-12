Кому в Казахстане предлагают самую большую зарплату

Количество вакансий сократилось на 22%, а число резюме уменьшилось на 14% по сравнению с октябрём. Основной причиной стало завершение набора сотрудников в отопительной сфере. Число предложений для операторов котельных, машинистов и истопников резко упало: если в октябре вакансий для операторов было 7 тысяч, то в ноябре их осталось лишь 500.
В региональном разрезе больше всего вакансий в ноябре разместили работодатели Астаны (8 тыс.), Павлодарской (6,4 тыс.) и Алматинской (5,8 тыс.) областей. Однако в ряде регионов зафиксировано резкое сокращение предложений: в Западно-Казахстанской области их количество уменьшилось на 52%, в Кызылординской — на 49%, а в Мангистауской — на 42%.
Соискатели в возрасте от 16 до 34 лет разместили почти половину всех резюме. Среди них наиболее активны молодёжь от 16 до 24 лет и кандидаты в возрасте 29−34 лет. Соискатели среднего возраста составили четверть общего числа, а предпенсионного возраста — около 9%.
Самую высокую заработную плату работодатели предлагали главным строителям (в среднем 726 тыс. тенге), начальникам служб в добывающей промышленности (649 тыс. тенге) и мельникам (580 тыс. тенге). В то же время ожидания соискателей в ряде случаев превышали предложения: руководители проектов по разработке рассчитывали на зарплату от 1,3 млн тенге, начальники службы аналитики — на 1,2 млн тенге, а пилоты — на 1,1 млн тенге.
Снижение активности на рынке труда объясняется завершением сезонного набора, однако спрос на профессии, неподверженные колебаниям, остаётся стабильно высоким.