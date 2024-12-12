Кому в Казахстане предлагают самую большую зарплату

Количество вакансий сократилось на 22%, а число резюме уменьшилось на 14% по сравнению с октябрём. Основной причиной стало завершение набора сотрудников в отопительной сфере. Число предложений для операторов котельных, машинистов и истопников резко упало: если в октябре вакансий для операторов было 7 тысяч, то в ноябре их осталось лишь 500.