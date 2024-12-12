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Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Правительство дополнительно выделило более 10,5 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России, закрытых в целях безопасности с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности за апрель — ноябрь 2024 года», — сказано в сообщении.

Речь идет о поддержке аэропортов в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Уточняется, что в июне 2024 года на эти цели правительством было направлено более 3,9 млрд, в 2023 году — более 8 млрд рублей, в 2022 году — около 7 млрд рублей.

Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С тех пор правительство финансово поддерживает закрытые авиагавани.

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