В «Энергокоме» заявили о росте потребления электроэнергии и призвали к экономии

«Если в период с первого по 10 декабря 2023 года общий объем закупок по импорту (в основном из Румынии) и у МолдГРЭС составил около 96 тысяч МВт*ч, то за тот же период этого года было закуплено около 110 тысяч МВт*ч, то есть почти на 15% больше».
В компании также заявили, что в связи с ростом потребления будет проведена дополнительная закупка электроэнергии в Румынии.
Так, в декабре «Энергоком» планировало закупить для Правобережья Днестра около 463 тысяч МВт*ч, из которых 37% от необходимого объема поступят с МолдГРЭС. По условиям контракта, стоимость электроэнергии составляет 66 долларов за 1 МВт*ч. По факту эти поставки за первые 10 дней декабря немного превышают согласованный объем.
Треть необходимой электроэнергии — около 150 тысяч МВт*ч будет закуплена на румынской фондовой бирже OPCOM и у других партнеров Молдовы из Румынии и Украины. Еще 22 320 МВт·ч (эквивалент 30 МВт постоянной нагрузки — 24/24 часа) — у Чернаводской АЭС.
При этом объем электроэнергии, закупаемой у румынской Nuclearelectrica увеличивается в декабре на 10 МВт*ч по сравнению с предыдущим месяцем. Здесь «Энергоком» закупает электроэнергию по преференциальной цене, которая ограничена экстренным распоряжением на уровне 400 румынских леев (около 80 евро)/МВт*ч.
По данным «Энергоком», местные ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах произведут 115 400 МВт*ч (или около 25%), а установки возобновляемой энергетики — около 6400 МВт*ч (1,4%).
Правительство Молдовы в среду одобрило постановление о введении режима чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней, начиная с 16 декабря. Премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики, обратится с соответствующим предложением к парламенту на пленарном заседании в четверг.