В «Энергокоме» заявили о росте потребления электроэнергии и призвали к экономии

«Если в период с первого по 10 декабря 2023 года общий объем закупок по импорту (в основном из Румынии) и у МолдГРЭС составил около 96 тысяч МВт*ч, то за тот же период этого года было закуплено около 110 тысяч МВт*ч, то есть почти на 15% больше».