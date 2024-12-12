Правительство Башкирии сформирует специальную жилищную программу

«Для этого сформируем специальную жилищную программу. Она опирается на нашу уникальную практику жилищных сбережений, признанную лучшей в стране. Ее участниками стали почти 6 тыс. семей. Включим в нее подпрограммы, ориентированные на молодые и многодетные семьи, медицинских работников, учителей, а также участников специальной военной операции. Это даст возможность в кратчайшие сроки приобрести жилье на выгодных условиях», — сказал Андрей Назаров.