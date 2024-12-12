В больнице Каменска-Уральского установили новый компьютерный томограф

Также в ГБ поставили современный аппарат для ультразвуковых исследований. У него есть сенсорная панель управления. Более того, для пациентов из Каменска-Уральского закупили 60 четырехсекционных многофункциональных кроватей с электроприводом, которые управляются пультом и рассчитаны на вес до 240 килограммов.