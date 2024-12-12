В больнице Каменска-Уральского установили новый компьютерный томограф

В Городской больнице Каменска-Уральского появился новый компьютерный томограф. Новое оборудование поможет бороться с сердечно-сосудистыми паталогиями уральцев.
— Всего в Каменске-Уральском установлены четыре компьютерных томографа. Один из них работает в поликлиническом звене, что позволяет разделить потоки экстренных и плановых пациентов, — пояснил главный врач местной ГБ Алексей Зубков.
По его словам, ежегодно на таких аппаратах проводится более 22 тысяч исследований. Новое оборудование установили в кардиологическом лечебном корпусе. На нем будут обследовать пациентов с сосудистыми заболеваниями неврологического профиля, острой и хронической сердечной недостаточностью. Отметим, томограф имеет режим сканирования с ЭКГ-синхронизацией, благодаря которой предоставляет анализ стенозов коронарных артерий.
— Преимуществом модели является технология снижения лучевой нагрузки на пациента, — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Также в ГБ поставили современный аппарат для ультразвуковых исследований. У него есть сенсорная панель управления. Более того, для пациентов из Каменска-Уральского закупили 60 четырехсекционных многофункциональных кроватей с электроприводом, которые управляются пультом и рассчитаны на вес до 240 килограммов.