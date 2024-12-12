Рост цен на бензин ускорился в Ростовской области

В частности, цена бензина АИ-92 и АИ-95 к понедельнику, девятого декабря, выросла на 30 копеек — до 55,32 и 61,52 рублей соответственно. В тоже время за литр марки АИ-98 придётся в среднем заплатить больше на 70 копеек — 78,15 рублей, а за литр дизельного топлива на 28 копеек —64,95 рублей.