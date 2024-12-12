В Самарской области участники СВО смогут вступать в ЖСК и строить дома на участках

Во время заседания Верхней Палаты сенатор от Самарской области Андрей Кислов представил новый законопроект. Согласно его сообщению, участникам СВО разрешат вступать в жилищно-строительные кооперативы и строить дома на земельных участках.
Участки могут находиться в муниципальной или государственной собственности. Совет Федерации одобрил законопроект о расширении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК. До этого привилегиями обладали многодетные семьи, работники социальных и образовательных организаций, учреждений культуры и здравоохранения.
Правительство страны определит, какие категории граждан из числа военнослужащих смогут получить право на вступление в ЖСК. Для утверждения документа потребуются дополнительные акты. Закон приняли единогласно, он вступит в силу через 10 дней после опубликования.