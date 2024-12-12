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В Самарской области участники СВО смогут вступать в ЖСК и строить дома на участках

Сенатор от Самарской области представил законопроект для участников СВО.

Во время заседания Верхней Палаты сенатор от Самарской области Андрей Кислов представил новый законопроект. Согласно его сообщению, участникам СВО разрешат вступать в жилищно-строительные кооперативы и строить дома на земельных участках.

Участки могут находиться в муниципальной или государственной собственности. Совет Федерации одобрил законопроект о расширении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК. До этого привилегиями обладали многодетные семьи, работники социальных и образовательных организаций, учреждений культуры и здравоохранения.

Правительство страны определит, какие категории граждан из числа военнослужащих смогут получить право на вступление в ЖСК. Для утверждения документа потребуются дополнительные акты. Закон приняли единогласно, он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

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