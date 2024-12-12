В Самарской области участники СВО смогут вступать в ЖСК и строить дома на участках

Участки могут находиться в муниципальной или государственной собственности. Совет Федерации одобрил законопроект о расширении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК. До этого привилегиями обладали многодетные семьи, работники социальных и образовательных организаций, учреждений культуры и здравоохранения.