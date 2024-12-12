В АТОР оценили перспективы туристического сезона в Абхазии без света

По словам эксперта, пока россияне не отказываются от купленных туров в Абхазию. Единичные случаи аннулирования ранее приобретенных путевок регистрируются, но массовыми они не стали.
Возможно, туристы из России думают, что отключения света не коснутся курортных территорий. Кроме того, обычно такие объекты оборудованы генераторами, значит, в темноте на отдыхе сидеть не придется.
Замглавы АТОР добавил, что большая часть туров, выкупленных россиянами, — поездки на новогодние каникулы. Это не очень популярное направление зимой, а к лету ситуация может полностью измениться.
После того как Министерство экономического развития России порекомендовало туроператорам прекратить продажу путешествий в Абхазию в ноябре 2024 года, путевки на отдых в республику больше туристам не предлагают.
«Что будет дальше — это вопрос политический, потому что, как мы видим, во многом вся ситуация является результатом политических решений, которые приняло руководство Абхазии. Теперь они будут от этого страдать», — цитирует Мурадяна RTVI.
Представитель АТОР отметил, что ситуация в республике влияет на ее туристический имидж негативно и, скорее всего, стоит ожидать сокращения потока отдыхающих.
Напомним, 11 декабря на территории всей республики отключили электричество. Причина блэкаута — аварийная остановка ИнгурГЭС. Единственная электростанция в стране перестала работать из-за критического уровня воды. Россия с 29 ноября поставляет электроэнергию в республику по коммерческой цене. Также Россия с ноября приостановила финансовую поддержку Абхазии, кроме пенсионных выплат.
Политический кризис в Абхазии спровоцировала оппозиция, выступающая против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Документ защищает права российских инвесторов. Оппозиция считает, что инвестиционное соглашение может стать угрозой национальному суверенитету. В Сухуме и ряде городов после попытки в парламенте республики ратифицировать документ прошли протестные акции. Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Досрочные выборы президента намечены на 15 февраля 2025 года.