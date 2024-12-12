Для поддержки закрытых аэропортов Кубани выделили финансовую помощь, сообщает пресс-служба Правительства России.
Для воздушных гаваней, в том числе и южных регионов, направили 10,5 млрд рублей из резервного фонда страны. Эта поддержка поможет компенсировать расходы из-за продления ограничений полетов.
Речь идет об аэропортах в городах, где временно приостановили обслуживание гражданских авиарейсов: Краснодар, Анапа и Геленджик. Выделенные финансы направят на частичную компенсацию расходов за апрель — ноябрь 2024 года.
Напомним, аэропорт Сочи планирует обслужить 470 тысяч туристов в новогодний период. В штат аэропорта привлекут сезонных сотрудников в связи с увеличением пассажиропотока.
Ранее мы писали, авиарейсы Москва — Сочи вошли в топ самых популярных направлений в новогодние праздники. Наиболее востребованные направления определили по количеству бронирований на даты с 28 декабря по 8 января 2025 года на рейсы, выполняемые «Аэрофлотом» и авиакомпанией «Россия».