Для поддержки закрытых аэропортов Кубани выделили финансовую помощь

Ранее мы писали, авиарейсы Москва — Сочи вошли в топ самых популярных направлений в новогодние праздники. Наиболее востребованные направления определили по количеству бронирований на даты с 28 декабря по 8 января 2025 года на рейсы, выполняемые «Аэрофлотом» и авиакомпанией «Россия».