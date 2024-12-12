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В Уфе вторичные квартиры за год подорожали на 6%

Квартиры на вторичном рынке недвижимости в Уфе подорожали за ноябрь на 3,2%, а с ноября 2023 — на 6%, следует из данных портала «Мир квартир».

Источник: Башинформ

По итогам прошедшего месяца средняя цена средней квартиры в столице Башкирии составила 6,3 млн руб.

Как пояснили аналитики ресурса, после закрытия льготной ипотеки «для всех» вторичная недвижимость тихонько росла в цене (на доли процента) и «встала» в сентябре — октябре. В ноябре рынок активизировался — многие решили более не откладывать покупку жилья и сделать это до нового года. Цены снова двинулись вверх. Эксперты полагают, что после этого всплеска в январе наступит штиль, который продлится до марта.

В Москве средняя цена «вторички» сейчас составляет 20,55 млн руб. На втором месте по дороговизне Сочи — 11,27 млн руб., далее Санкт-Петербург — 11,74 млн руб.

недвижимость