В Уфе вторичные квартиры за год подорожали на 6%

Как пояснили аналитики ресурса, после закрытия льготной ипотеки «для всех» вторичная недвижимость тихонько росла в цене (на доли процента) и «встала» в сентябре — октябре. В ноябре рынок активизировался — многие решили более не откладывать покупку жилья и сделать это до нового года. Цены снова двинулись вверх. Эксперты полагают, что после этого всплеска в январе наступит штиль, который продлится до марта.