Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры

Монетарный регулятор напомнил, что новая банкнота номиналом 10 000 тенге выпущена в обращение 28 июня текущего года.
«В случае возникновения технических вопросов с приемом или выдачей банкнот нового дизайна рекомендуем обращаться в отделения банков второго уровня для проведения платежей и обменно-разменных операций. Остальные банкноты из новой серии “Сакский стиль” поэтапно поступят в обращение до конца 2026 года».
Основные защитные элементы банкноты 10 000 тенге нового дизайна, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
1. Золотое интаглио (рельефное изображение).
Герб Республики Казахстан нанесен золотистой металлической краской.
2. Метка для людей с ослабленным зрением.
По краям банкноты расположены выпуклые элементы, хорошо различимые на ощупь.
3. Двухцветная защитная нить.
При повороте банкноты проявляется динамический эффект пульсации цветов синего и фиолетового.
4. Патч (голограмма).
Изображение артефакта «Барс», при повороте банкноты изображение номинала меняется на орнамент и проявляется эффект расхождения лучей.
5. Цветопеременное окно.
В окне на просвет виден силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.
6. Спарк (цветопеременное изображение).
Элемент в виде артефакта «Голова Барса с грифонами в пасти», при изменении угла наклона банкноты цвет переходит от золотого до нефритового.
7. Иридисцентная краска.
При повороте банкноты проявляются элементы с блеском золотистого цвета с лицевой стороны и фиолетового цвета с оборотной стороны.
8. Электротип (локальный водяной знак).
В проходящем свете четко виден водяной знак — в виде изображения номинала.
С информационным материалом о защитных элементах банкноты номиналом 10 000 тенге можно ознакомиться по ссылке, а также на YouTube-канале НБК: