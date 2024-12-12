Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры

«В случае возникновения технических вопросов с приемом или выдачей банкнот нового дизайна рекомендуем обращаться в отделения банков второго уровня для проведения платежей и обменно-разменных операций. Остальные банкноты из новой серии “Сакский стиль” поэтапно поступят в обращение до конца 2026 года».