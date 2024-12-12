В Пермском крае отметили резкое снижение цен на новые автомобили

Средняя стоимость автомобилей в Прикамье снизилась на 6,8% и составила 2,69 млн руб. Более всего подешевели Skoda Kodiaq — на 2,9% до 4,86 млн руб., Geely Emgrand — на 1,8% до 2,3 млн руб.