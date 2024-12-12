В Пермском крае отметили резкое снижение цен на новые автомобили

В прошедший ноябрь на авторынке Пермского края сложилась парадоксальная ситуация. Эксперты сервиса «Авто.ру» отметили снижение средней стоимости автомобилей при росте числа активных объявлений о продаже.
Средняя стоимость автомобилей в Прикамье снизилась на 6,8% и составила 2,69 млн руб. Более всего подешевели Skoda Kodiaq — на 2,9% до 4,86 млн руб., Geely Emgrand — на 1,8% до 2,3 млн руб.
Наибольшим спросом у пермяков пользуются Changan UNI-T, рост цены составил 6,1% — 3,1 млн руб., в также Haval Dargo стоимостью 3,46 млн руб. с ростом 3,6%.
В «Авто.ру» дополнили, самыми продаваемыми брендами ноября в России стали Lada, Haval и Chery, а самыми популярными моделями — Lada Granta и Vesta, Haval Jolion.
В Перми приставы арестовали автомобили должников на парковках четырех районов. Самым дорогостоящим «уловом» стал огромный пикап Toyota Tundra.