Из чего складываются пенсионные накопления граждан Казахстана?

Доходность пенсионных активов в текущем году также демонстрирует высокие значения. Так, за десять месяцев 2024 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ), под управлением НБ РК составила 12,67%. При этом за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 ноября 2024 года доходность составила 14,88%, при инфляции в размере 8,5%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счёт ОПВР, по состоянию на 1 ноября 2024 с начала года достигала 11%.