Из чего складываются пенсионные накопления граждан Казахстана?

Подобный существенный рост пенсионных активов связан с несколькими факторами. Во-первых, на рост повлияло введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). За десять месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счёт ОПВР превысила 194,9 млрд тенге.
Во-вторых, это существенный рост поступлений. Пенсионные накопления увеличиваются за счёт поступлений в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. При этом именно инвестиционный доход уже не первый год является ключевым способом увеличения пенсионных накоплений граждан. По итогам десяти месяцев текущего года пенсионные взносы на счета вкладчиков достигли 2,2 трлн тенге — рост за год составил 29,7% или 514,6 млрд тенге.
Тем временем чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, по итогам десяти месяцев текущего года составил уже 2,4 трлн тенге. Его объём увеличился на 92,8% или на 1,1 трлн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом инвестиционный доход складывается из: — доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещённым вкладам и операциям «обратное РЕПО»; — доходов от рыночной переоценки ценных бумаг; — валютной переоценки финансовых инструментов; — доходов по активам, находящимся во внешнем управлении; — прочего.
Для сохранности пенсионных активов и получения доходности Национальный банк Республики Казахстан (НБ РК) и управляющие инвестиционным портфелем (УИП) постоянно диверсифицируют портфель. То есть активы инвестируются в разные финансовые инструменты, валюты и регулярно перераспределяются с учётом рыночной ситуации.
Доходность пенсионных активов в текущем году также демонстрирует высокие значения. Так, за десять месяцев 2024 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ), под управлением НБ РК составила 12,67%. При этом за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 ноября 2024 года доходность составила 14,88%, при инфляции в размере 8,5%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счёт ОПВР, по состоянию на 1 ноября 2024 с начала года достигала 11%.
Накопленная инвестиционная доходность в долгосрочном периоде также превышает инфляцию. С момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году и до 1 ноября 2024 года нарастающим итогом накопленная доходность составила 932,52%, при инфляции за весь этот период в 810,7%.
Кроме того, чистый инвестиционный доход ЕНПФ (без ОПВР) за период с сентября 2013 по 1 ноября 2024 года составил 10,9 трлн тенге, а это более 50% всех пенсионных активов на текущий момент. То есть инвестиционный доход формирует практически половину пенсионных активов граждан Казахстана и играет ведущую роль в увеличении их пенсионных накоплений.