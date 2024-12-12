В Подмосковье будут работать более 280 елочных базаров

«В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают, что в этом сезоне на территории региона будут работать 283 торговых места по реализации елочной продукции. В ассортименте представлены ели, сосны и пихты высотой от 50 см до 3 м, разных сортов и производителей, в том числе отечественных из Удмуртии и Пермского края», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, покупатели могут приобрести зимние букеты, новогодние венки, композиции в корзинах и в кашпо, еловые лапники и украшения. Каждый базар будет оформлен в едином стиле и оснащен информационным стендом. Посетители смогут ознакомиться со сертификатом качества и сопроводительной документацией.
В пресс-службе добавили, что большая часть торговых объектов будет работать до 31 декабря, точки продажи расположены в местах с высокой проходимостью. Узнать адреса елочных базаров в городских округах, период их размещения можно на сайте министерства.