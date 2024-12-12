В Подмосковье будут работать более 280 елочных базаров

«В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают, что в этом сезоне на территории региона будут работать 283 торговых места по реализации елочной продукции. В ассортименте представлены ели, сосны и пихты высотой от 50 см до 3 м, разных сортов и производителей, в том числе отечественных из Удмуртии и Пермского края», — рассказали в пресс-службе.