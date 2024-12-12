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В Самарской области снизилась средняя стоимость автомобилей

В Самарской области средняя цена автомобиля составила 2,9 млн.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местным жителям рассказали, как снизилась средняя стоимость новых автомобилей. Специалисты «Авто.ру» проанализировали рынок.

— Средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области в ноябре составила 2,94 миллиона рублей, за прошедший месяц средняя цена новой машины снизилась на 4,7%, но количество активных объявлений на платформе при этом стабильно растет, — отметили аналитики.

При этом в среднем стоимость машины по стране за прошедший месяц новой машины возросла на 1% — до 3,7 млн рублей. Самое значительное снижение средней стоимости среди новых автомобилей отмечают у «Toyota RAV4» — оно достигло 3,3%.