Головченко: ВВП стран СНГ растет быстрее общемировых показателей

По его словам, в условиях формирования многополярного мира и турбулентной обстановки значительно вырастает роль региональных объединений, которые обеспечивают устойчивый экономический рост своим участникам.
Белорусский премьер акцентировал внимание, что Содружество отвечает этим критериям. За первое полугодие ВВП стран СНГ вырос почти на 5%, что превышает общемировые показатели.
Головченко отметил, что на пространстве СНГ необходимо обеспечить технологический суверенитет и одной из главных его составляющих является эффективная промышленная кооперация.
«Необходимо делать акценты на таких отраслях, как микроэлектроника, станкостроение, авиастроение», — уточнил глава белорусского правительства.
Одним из важнейших вопросов остается устранение торговых барьеров. В позитивном ключе здесь можно отметить деятельность рабочей группы высокого уровня для обсуждения имеющихся торговых барьеров.